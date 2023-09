Na manhã desta quarta-feira, em uma ação policial no bairro Perocão, autoridades receberam uma denúncia preocupante: traficantes estavam escondendo drogas em uma mata próxima a uma escola infantil em construção. As forças de segurança responderam prontamente, utilizando até mesmo um cão farejador K-9 para vasculhar a área suspeita.

Durante a operação, uma sacola repleta de entorpecentes foi descoberta, revelando a presença de um arsenal impressionante: 125 pinos de cocaína, 168 pedras de crack, 129 buchas de maconha, 30 tiras de maconha e 5 pedaços de maconha. O material ilícito foi apreendido de imediato, mas nenhum suspeito foi encontrado nas proximidades.

Muquiçaba. Em outra parte da cidade, no bairro Muquiçaba, outra ocorrência relacionada ao tráfico de drogas foi registrada. Militares em patrulhamento de rotina avistaram um homem de 37 anos em atitude suspeita, supostamente envolvido no comércio ilegal de entorpecentes. Após abordagem, foi encontrado com o suspeito a quantia de R$ 65,00 em espécie. O indivíduo confessou ser o proprietário de 60 pedras de crack que estavam próximas a ele.

Tanto o material apreendido quanto o indivíduo detido foram encaminhados à 5ª Delegacia Regional de Guarapari para as devidas providências legais. A ação policial demonstra o compromisso das autoridades em coibir o tráfico de drogas em Guarapari.