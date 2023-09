Na noite deste domingo (10), militares do 10° Batalhão detiveram um suspeito de roubo. A abordagem ocorreu no bairro Muquiçaba onde o suspeito portava o celular iphone de uma das vítimas. O roubo aconteceu no bairro Praia do Morro onde três cidadãos foram assaltados por alguns indivíduos.

Mandado de prisão. Na madrugada de sábado para domingo, militares foram acionados por populares no bairro Kubitschek, informando que um indivíduo teria pulado o muro de uma residência, no local os policiais encontraram o suspeito, e ao verificar no sistema foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto pelos crimes de furto e roubo.

Tráfico de drogas. No sábado, policiais apreenderam no bairro Aeroporto 49 pinos com cocaína, 29 pedras de crack, 7 buchas de maconha, uma bola de haxixe e uma bucha com cocaína. A ação iniciou após os militares receberem informações anônimas que na Praça do bairro estava ocorrendo tráfico de drogas.

Veículos abandonados. Ainda no sábado militares localizaram em um seringal na zona rural de Taquara do Reino, dois veículos abandonados com restrição de furto/roubo. Um dos veículos um Nissan Versa roubado nas falésias de Maembá e o segundo veículo um Ford Ka branco roubado no bairro Praia do Morro, ambos veículos foram subtraídos no sábado 9 de setembro.

Ameaças. Na sexta-feira (08), equipe de policiais tomaram ciência que um homem em posse de uma arma de fogo estaria ameaçando funcionários de uma empresa de Internet no bairro Lameirão. No local os militares abordaram o indivíduo alvo da denúncia, e após resistência e desobediência foi abordado e localizado um simulacro de pistola e uma caixa de arma de fogo. A esposa do abordado também foi conduzida a Delegacia por tentar intervir atrapalhando a ação dos militares. Os profissionais prestadores de serviço que foram vítimas reconheceram o armamento utilizado pelo agressor.

Mandado de prisão. Ainda na sexta, um homem com mandado de prisão em aberto foi detido no bairro Elza Nader. Militares abordaram o indivíduo em atitude suspeita, e ao consultar seu nome foi constatado um mandado de prisão em aberto expedido pela 2ª Vara Criminal de Viana/ES pelo crime de tráfico de Drogas.

Todo o material apreendido e indivíduos detidos foram apresentados a 5ª Delegacia Regional de Guarapari.