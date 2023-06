O Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) está se preparando para iniciar uma pesquisa pioneira que visa investigar o potencial terapêutico das areias monazíticas encontradas no Balneário de Iriri, localizado no município de Anchieta, litoral sul do Espírito Santo. O projeto conta com o apoio do deputado federal Evair de Melo e busca explorar os benefícios que essas areias podem oferecer para a saúde humana.

As areias monazíticas são concentrações naturais de minerais pesados que podem ser encontradas ao longo do litoral e em determinados trechos de cursos d’água. Em algumas praias do Balneário de Iriri, como a praia de Areia Preta, é possível observar a ocorrência desses minerais. Estudos anteriores já indicaram que essas areias possuem propriedades terapêuticas e podem ser benéficas no tratamento de algumas doenças.

Segundo o Prof. Edson Maciel Peixoto, Diretor Geral do Ifes do Campus Cachoeiro de Itapemirim a ideia da pesquisa surgiu de uma conversa do deputado Evair, com moradores do balneário de Iriri, que contaram sobre as possíveis propriedades terapêuticas da areia e informaram, ainda, que quando fizeram a pesquisa sobre as areias de Guarapari, também houve uma direcionada para as areias em Iriri que não foi a frente. “Segundo os moradores da região, as concentrações para efeitos terapêuticos das areias de Iriri, seriam maiores que as de Guarapari. A partir daí o deputado Evair entrou em contato conosco e sugeriu ao IFES – Campus Cachoeiro de Itapemirim fazer essa investigação, aceitamos de imediato e demos início ao projeto”, pontuou.

O projeto. O objetivo do projeto é realizar uma caracterização detalhada das areias monazíticas encontradas em Iriri, tanto na superfície quanto na subsuperfície em camadas de pouca profundidade. Segundo o Geólogo e pesquisador Ifes, Daniel Vale, para isso, serão realizadas prospecções minerais e medições da taxa de radiação emitida pelos minerais com propriedades radioativas presentes nessas areias.

“O que pode diferir das areias de Guarapari é a concentração de monazitas, que a gente ainda não sabe é maior, se é menor ou se é igual à do balneário vizinho”. Pontuou. A pesquisa será conduzida de forma integrada por três instituições públicas federais: o IFES, o Centro de Tecnologia Mineral (CETEM-MCTI) e o Instituto de Radioproteção e Dosimetria (IRD), com participação de estudantes.

O projeto piloto será realizado na praia de Areia Preta, onde há uma concentração visível dos minerais potencialmente radioativos na superfície. Segundo a Geóloga e pesquisadora do Ifes, Thais Gualandi essa praia servirá como base para a expansão da investigação em outros balneários que possam apresentar ocorrência desses minerais em subsuperfície com pouca profundidade. “A ideia é depois podermos estender para outras praias do balneário de Iriri, conforme a pesquisa for avançando. ” Pontuou.

A pesquisa é uma iniciativa inovadora que busca unir a expertise do Ifes em prospecção e pesquisa de recursos minerais, a caracterização tecnológica do CETEM-MCTI e a expertise do IRD em medição da radiação. Além de explorar o potencial terapêutico das areias monazíticas, o projeto também tem como objetivo promover o exercício sustentável do turismo na região.

O deputado federal Evair de Melo ressaltou a importância desse tipo de pesquisa para o desenvolvimento regional e para a saúde da população. Ele destacou o compromisso em apoiar iniciativas que visem a valorização dos recursos naturais e o bem-estar da sociedade. “O Espírito Santo tem um grande potencial turístico, pouco explorado por falta de incentivo, com o resultado de pesquisas como essa, podemos abrir novas portas para o turismo no estado” declarou.

Com a realização desse estudo, espera-se obter informações precisas sobre as propriedades terapêuticas das areias monazíticas, o que pode contribuir para a promoção de tratamentos alternativos e complementares à saúde. Além disso, os resultados obtidos poderão subsidiar políticas públicas relacionadas à preservação e ao uso sustentável desses recursos naturais.