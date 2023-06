Que tal conhecer de perto a biodiversidade da restinga do Parque Estadual de Itaúnas? No dia 24 de junho, será realizada na Unidade de Conservação localizada no município de Conceição da Barra, uma caminhada guiada pela Trilha da Borboleta, com observação de aves e borboletas. A atividade é aberta para todos.

O percurso será guiado pela bióloga Talita Araújo, pesquisadora de borboletas nativas de Itaúnas; pelo analista do parque Gustavo Rosa; e pelo ecólogo Frederico Pereira, que é fotógrafo e observador de aves do @itaunasbirdwatching. A trilha total é de cerca de 4,5 quilômetros.

Para participar, é só estar às 7h30, na frente da sede do parque, para a saída oficial. Para a trilha, é recomendado usar calçado fechado e boné, além de levar água e um lanchinho. A ideia é montar um piquenique compartilhado durante a trilha. Binóculos e máquinas fotográficas também poderão ser levados.

Para mais informações, basta mandar mensagem para o Whatsapp do parque: (27) 99727-6295.