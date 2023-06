Durante a sessão da Câmara Municipal de Guarapari na tarde de ontem, o vereador Rodrigo Borges entregou o título de cidadão Guarapariense ao Deputado Federal Amaro Neto. O evento marcou o compromisso mútuo em fortalecer a saúde do município e apoiar projetos sociais locais.

Durante a ocasião, Amaro Neto anunciou um investimento significativo de meio milhão de reais para a Saúde de Guarapari. Essa quantia tem o objetivo de melhorar a estrutura dos serviços de saúde e contribuir para um atendimento mais eficiente e acessível à população. O deputado enfatizou seu compromisso em ajudar a manter o hospital de Guarapari em pleno funcionamento, assegurando a continuidade dos serviços essenciais prestados à comunidade.

Crescer com Viver. Além disso, Amaro Neto e Rodrigo Borges visitaram a Associação Crescer com Viver, localizada no Bairro Adalberto, com o intuito de conhecer o projeto desenvolvido e oferecer suporte financeiro para a sua manutenção e expansão. A Associação Crescer com Viver é uma organização reconhecida pelo seu trabalho social, que busca promover o desenvolvimento de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade.

O vereador Rodrigo Borges expressou sua satisfação em conceder o título de cidadão Guarapariense a Amaro Neto, destacando a importância da parceria para o progresso do município. Borges ressaltou que a união entre esferas políticas é fundamental para a realização de melhorias significativas na saúde e na qualidade de vida da população de Guarapari.

Amaro Neto agradeceu a honraria e reiterou seu compromisso em trabalhar em prol dos interesses da cidade. Ele ressaltou a relevância da atuação conjunta entre parlamentares e lideranças locais, buscando sempre o bem-estar da comunidade.