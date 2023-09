Anchieta, uma tranquila cidade conhecida por suas belezas naturais e rica história, caminha para o fim do segundo mandato do prefeito Fabrício Petri. Com isso, ele e seu grupo político, procuram um sucessor para manter o comando do município.

No entanto, a tarefa não tem se mostrado fácil, uma vez que o nome apresentado até o momento – que seria de um secretário – pelo que se sabe, não empolgou nem o meio político, tampouco a comunidade local. Isso, por sua vez, tem proporcionado à oposição uma oportunidade de trabalhar com mais tranquilidade em busca de apresentar as suas alternativas.

Legado. Ao longo de sua gestão, Fabrício Petri buscou promover melhorias na cidade de Anchieta, tanto em termos de infraestrutura quanto de qualidade de vida dos cidadãos. Tudo isso buscando honrar o legado de seu pai, Edival Petri. No entanto, o desafio de escolher um sucessor à altura desta história tem se tornado um obstáculo até o momento. Fabrício carece de um sucessor competitivo. Mas, por outro lado não podemos ignorar que o candidato que tiver o apoio de Fabrício terá a força da Máquina Pública e isso faz bastante diferença.

Não é o momento. Ele diz que não decidiu nome nenhum e que não está no momento para isso. Conversei pessoalmente com ele quando o encontrei em Meaípe e ele disse que não escolheu o sucessor e que ainda está avaliando. A oposição aguarda a decisão de Fabrício para apresentar nomes/alternativas que possam atrair eleitores descontentes com a gestão de Fabrício e que buscam renovação.

Dois nomes fortes. Hoje a oposição tem dois nomes estabelecidos para a disputa de prefeito. São eles: o ex-vereador Geovane Meneguelle e o ex-prefeito Marcus Assad. Mas, outras lideranças também se movimentam. Mas, todos esperam a decisão de Fabrício.

Em última análise, Anchieta enfrenta um momento decisivo, no qual a escolha do sucessor do prefeito Fabrício Petri vai moldar o futuro da disputa política na cidade. O prefeito e seu grupo sabem da importância de uma escolha cuidadosa e estratégica para garantir a continuidade das conquistas alcançadas até o momento.