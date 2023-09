*Por Maria Leandra Aroeira| Meaípe está prestes a receber uma celebração que deixará sua marca no calendário de eventos do Estado. O 1º Orla Festival – Cultura, Esporte e Sabores de Meaípe, que acontece nos dias 2 e 3 de setembro, irá comemorar a expansão da faixa de areia na orla do balneário. O Festival conta com programações gastronômicas, culturais e de lazer, unindo uma gama diversificada de atividades para todos os gostos.

O evento é uma iniciativa conjunta entre a comunidade do bairro, o Governo do Estado por meio das secretarias de Turismo, Cultura e Esporte e a Prefeitura de Guarapari.

Esportes. O Orla Festival tem início com competições esportivas a partir das 8h do sábado, dia 02. Quatro áreas de jogo e um espaço para lutas estarão montados nas areias de Meaípe, abrangendo competições de vôlei, beach tennis, futevôlei, handebol, muay thai, e outros. Além disso, nas águas, estarão disponíveis aulas experimentais de canoa havaiana e um campeonato mirim de natação.

Gastronomia. Durante os dois dias de evento, os visitantes poderão explorar a culinária local com pratos especiais em mais de 20 estabelecimentos participantes, entre restaurantes e docerias. O Festival de Sabores terá início a partir das 11h nos dias 02 e 03.

Cultura. No sábado (02), a partir das 17h, o governador Renato Casagrande fará a entrega oficial da obra de engordamento da orla de Meaípe. Na sequência, os espetáculos musicais tomarão o palco, com a banda Casaca, o Coral Musicar Brasil, a Banda IBEM, Rhaymison Braga e Banda Anfrisio.

No domingo, dia 03, as atrações começam às 15h, com destaque para a banda Big River, o Ballet Infantil Orquestra Música, que se apresenta às 16h e a Banda da Polícia Militar, às 18h.

O artesanato também terá destaque, com estandes montados para que os artistas locais exibam suas produções. No sábado, as exposições serão das 10h às 22h. Já no domingo, o funcionamento será das 10h às 18h. Os visitantes terão a oportunidade de apreciar peças em cerâmica, obras em madeira, pinturas, a tradicional arte das panelas de barro, entre outras.

Serviço:

Orla Festival – Cultura, Esporte e Sabores de Meaípe

Data: 02 e 03 de setembro de 2023

Horário: a partir das 8h

Local: Orla de Meaípe