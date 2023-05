A PMES, por meio do 10º Batalhão, e a PCES por meio da DHPP Guarapari, em 19/05/2023, deflagraram uma operação conjunta para cumprimento de Mandados de Busca e Apreensão, no município de Guarapari.

Favela da Maré. As investigações identificaram os narcotraficantes que dominam os pontos de mercância de drogas nos bairros Itapebussu e Camurugi, e os imóveis que utilizam para armazenar armas e drogas. Também foi identificada uma ligação com narcotraficantes da Favela da Maré, no município do Rio de Janeiro.

Mandado de prisão. Na residência de um indivíduo, foi apreendida uma pistola (marca CZ, calibre 40 S&W, com numeração suprimida), munições calibre .40 S&W e um tablete de maconha. Ainda na mesma residência, haviam 02 (dois) indivíduos oriundos da Favela da Maré.

Posteriormente, verificou-se que havia um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em desfavor de um deles por crimes previstos nos artigos 157 e 288 do Código Penal.

Cheques e anabolizantes. Na residência de outro indivíduo, foram apreendidos diversos anabolizantes, 01 munição calibre .38 SPL CBC e 137 cheques, dos quais 2 em branco. O valor total dos cheques era de R$986.359,10 e 01 promissória no valor de: R$3.300,00.

No bairro Camurugi, nas adjacências do Condomínio Viver um Sonho Lindo, também foram apreendidos 1.087 pinos de cocaína e material para embalo de entorpecentes. Todo material citado e os indivíduos foram conduzidos à Delegacia de Guarapari e entregues a autoridade policial.