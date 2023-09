A última semana do inverno está sendo marcada por uma nova onda de calor que abrange todo o país. No Centro-Oeste, as temperaturas atingirão máximas de até 43ºC, enquanto um bloqueio atmosférico impedirá a chegada de frentes frias na maior parte do território nacional nos próximos dias, coincidindo com a aproximação da primavera. No entanto, no Rio Grande do Sul, prevê-se a ocorrência de chuvas.

Esta intensa onda de calor está encerrando o inverno de forma notável, com diversas cidades registrando recordes de temperatura para esta época do ano. A primavera oficialmente começa no próximo sábado (23), às 3h50 pelo horário de Brasília, e a influência desse bloqueio atmosférico continuará a manter o clima quente e ensolarado na maior parte do Brasil, assim como aconteceu em agosto.

Incialmente, as áreas mais quentes estarão concentradas no Sul do Brasil, mas o calor também será sentido nas regiões Sudeste e Centro-Oeste. Ao longo da semana, o ar quente se deslocará em direção ao centro do país, aumentando sua intensidade na segunda metade da semana.

Os meteorologistas preveem que o auge desse calor extremo ocorrerá no próximo final de semana, entre os dias 23 e 24 de setembro, com destaque para as capitais Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro, onde novos recordes de temperatura podem ser estabelecidos, de acordo com a Climatempo.

De maneira geral, as áreas do Centro-Sul do Brasil enfrentarão um calor intenso, com temperaturas máximas superando os 40°C em muitas regiões, podendo chegar a 41°C e 43°C no Centro-Oeste, conforme informações da MetSul. O interior do Brasil também experimentará temperaturas extremamente altas nas próximas semanas, especialmente nas regiões oeste, noroeste e norte do estado de São Paulo, onde são esperados vários dias com temperaturas na faixa dos 40°C.