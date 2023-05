Desde a semana passada, as obras de urbanização e revitalização da orla da praia central de Piúma já estão em andamento. O projeto receberá um investimento de R$ 17,9 milhões na primeira fase e abrangerá o trecho entre as ruas Alípio Paulo e Valberto Layber, numa parceria entre o governo do Estado e a prefeitura, com benefício para mais de 20 mil pessoas.

A empresa responsável pela execução da obra é a ConservaSolo Engenharia. A intervenção abrange a demolição de 11.601 metros quadrados de calçada e calçadão, 15.426 metros quadrados de pavimentação asfáltica, a remoção de 2.513 metros de meio-fio, a construção de 750 metros de muro de gabião, a instalação de 2.680 metros de meio-fio e a pavimentação de 27.498 metros quadrados em blocos de concreto.

O projeto inclui ainda a execução de 9.528 metros quadrados de calçadão e ciclovia, a instalação de 161 postes cônicos contínuos, 161 luminárias solar UFO 300W, 173 ligações domiciliares de esgoto, 14 bicicletários, 45 lixeiras com tampa de aro inox, o plantio de 3.902 metros quadrados de grama esmeralda, a arborização de 418 unidades para paisagismo, a instalação de 151 bancos de concreto e a recuperação de 4.505 metros quadrados de restinga