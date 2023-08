A Secretaria do Turismo (Setur), em parceria com as prefeituras, abriu novas turmas de capacitação para o mês de setembro. Serão 90 vagas ofertadas em quatro municípios: Vila Velha, Conceição da Barra, Itarana e Rio Novo do Sul.

“Estamos oferecendo as capacitações para Itarana e Rio Novo do Sul, que recebem o projeto pela primeira vez este ano, e Vila Velha e Conceição da Barra, que já estão na segunda qualificação. É uma entrega importante aos municípios, que são os que melhor conhecem as demandas locais”, explicou o secretário de Estado do Turismo, Werverson Meireles.

O gerente de Gestão do Turismo da Setur, Murilo Vago, informou que a capacitação está sendo ofertada de forma gratuita aos interessados, por meio do contrato celebrado pela Setur com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac). “Já passamos por 37 municípios este ano e, até 2026, ofertaremos até seis mil vagas de qualificação”, ressaltou.

Para 2023, estão previstas 1.200 vagas de capacitação dentro do Programa, atendendo a mais de 50 municípios e passando pelas dez regiões turísticas capixabas. Nesta nova etapa, serão ofertados os cursos de Camareira, Garçom e Bem Receber o Turista. As temáticas dos cursos são definidas com as gestões municipais.

Inscrições abertas

Os interessados em participar dos cursos devem procurar as secretarias de Turismo de seus municípios para se informar sobre as inscrições e as datas das capacitações.

O Programa Qualificação para o Turismo Capixaba é coordenado pela Gerência de Gestão de Turismo da Setur. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (27) 3636-8010 ou (27) 3636-8013, e pelo e-mail gestur@turismo.es.gov.br.

Confira os cursos do mês de setembro:

Vila Velha

Curso Camareira – Técnicas de limpeza e arrumação

Data: 11 a 20/09

Horário: 13 as 18h

Local: Hotel Champagnat – Av. Champagnat, 213 – Praia da Costa, Vila Velha.

Inscrição: (27) 3149-7335

Conceição da Barra

Curso Garçom – Tipos de Serviços em Restaurantes

Data: 12 a 22/09

Horário: 13 às 18h

Local: Restaurante Casarão – Rua 23 de Maio, nº 01, Centro, Conceição da Barra.

Inscrição: (27) 998882462 / 27 99939-5439

Itarana

Curso Bem Receber o Turista

Data: 11 a 15/09

Horário: 18 às 22h.

Local: CRAS – Praça Carlos Pereira Aguiar – centro.

Inscrição: (27) 3720-4645

Rio Novo do Sul

Curso Bem Receber o Turista

Data: 18 a 22/09

Horário: 18h às 22h

Local: CRAS – Rua Capitão Bley, nº 08, – Centro, Rio Novo do Sul/ES

Inscrição: (28) 99935-0814