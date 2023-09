*Por Maria Leandra Aroeira| Com a recente mudança na gestão da Secretaria Municipal de Turismo, Empreendedorismo e Cultura (Setec), representantes do Conselho de Turismo e lideranças do setor mostram expectativa para o futuro. A troca de liderança aconteceu nesta quinta-feira (31), com a saída da então secretária Helione Bacovis Lobo Leite e a entrada do secretário-adjunto, Edgar Behle, ao cargo de titular da secretaria.

Para Aguinaldo Ferreira, membro do Conselho de Turismo de Guarapari, a pasta de Turismo desempenha um papel crucial no impulsionamento de diversos setores da economia local. Ferreira enfatiza que o novo secretário, além de possuir um currículo sólido e qualificações reconhecidas, demonstrou sua competência ao longo de sua trajetória na prefeitura. “Acredito que ele terá condições de conduzir o turismo com competência e dedicação”, declara Ferreira.

Além disso, o representante do Conselho expressa a importância de manter a continuidade de projetos e ações em andamento, essenciais para o crescimento sustentável do setor. “As expectativas em relação a essa mudança são positivas. O novo secretário é experiente e já atuava na pasta, esperamos novos projetos que visem fortalecer o turismo de Guarapari e torná-lo ainda mais competitivo”, afirmou.

João Marcelo, também conhecido como Marcelão, líder do Sindbares Guarapari, expressa entusiasmo com a mudança no comando da Setec. “Nossa expectativa é grande, o turismo move a nossa economia, o setor precisa se organizar e ser ouvido para colocar as ações em prática”, destaca Marcelão. Ele reforça a importância de um planejamento abrangente para cada segmento do turismo e salienta que a união dos esforços entre os atores envolvidos é fundamental para o sucesso das iniciativas.