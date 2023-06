A PRF realizava fiscalização de combate ao tráfico de drogas, armas e munições, com foco em ônibus intermunicipais, interestaduais e de turismo, em frente a Unidade Operacional de Brejetuba, quando foi abordado um ônibus da Viação Expresso União, itinerário Belo Horizonte/MG X Vitória/ES.

Cães. Como de praxe, foram utilizados os cães especialistas em faro de drogas, armas e munições nos bagageiros inferiores, mas nada encontraram. Ato contínuo, os PRF’s subiram no ônibus, para vistoria do bagageiro do compartimento dos passageiros. No bagageiro sobre a poltrona 27, encontravam-se duas bolsas, uma com o emblema do Sicoob e uma mochila preta.

Mudou de lugar. No primeiro momento, a poltrona 27 estava vazia, mas a passageira da poltrona ao lado, informou que o rapaz que estava sentado nela, assim que o ônibus foi abordado, sentou em outra poltrona, mais à frente, indicando quem seria o passageiro. Ao indagarmos o homem, ele confirmou que estava sentado na poltrona 27, mas que as bagagens não eram suas.

A PRF Desceu do ônibus com o homem e as bolsas, e ao encontraram a passagem dele e R$ 1.200,00 na bolsa com marca de um banco , ele admitiu ser dono da bolsa , mas não da mochila preta.

Ao abrir a mochila preta, foram encontrados 10,0 kg ( de substância que, por sua cor, forma, embalagem e odor, é popularmente conhecida como maconha. Encontrado também cerca de 1 kg de substância que, por sua cor, forma, embalagem e odor, é popularmente conhecida como crack.

Dentro da mochila preta, que continha a droga, foi encontrado um carregador de celular compatível ao celular utilizado pelo passageiro, uma calça de moletom esportivo de cor preta, do time Inter de Milão, que fazia conjunto com a jaqueta que o homem vestia no ato da abordagem.

Com o homem foram encontrados, ainda, 2 cigarros de maconha. Após ser confrontado com tantas evidências, o homem confessou que estava trazendo a droga para Vitória/ES, mas não informou por quem foi contratado e nem quanto receberia pelo transporte, apenas falou que receberia uma mixaria. Disse que recebeu R$ 500,00 adiantados para a compra das passagens através de transferência bancária. Diante dos fatos, o homem e todo material apreendido foram apresentados no DPJ de Venda Nova do Imigrante.