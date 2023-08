A Secretaria Municipal de Turismo, Empreendedorismo e Cultura (SETEC) de Guarapari amanheceu nesta quinta-feira(31), com uma mudança significativa na sua liderança, com a saída da então secretária Helione Bacovis Lobo Leite e a subsequente entrada do secretário-adjunto, Edgar Behle, ao cargo de titular da secretaria.

Não aceitou. A publicação da mudança foi feita hoje no Diário Oficial. Helione Bacovis Lobo Leite inicialmente teria sido realocada para a posição de secretária-adjunta, mas teria recusado essa posição, optando por deixar a SETEC. Edgar Behle já foi secretário de turismo de Edson na primeira gestão e também secretário de outras pastas em outras gestões do prefeito. Ele fica com o desafio de cuidar do turismo no último ano de mandato de Edson.

O meio turístico da cidade aguarda que essa mudança possa trazer um aumento no número de turistas, bem como uma valorização das atividades culturais e empreendedoras locais. Espera-se também que seja uma oportunidade para trazer novas ideias e abordagens para a promoção do turismo sustentável e a valorização da rica herança cultural de Guarapari.