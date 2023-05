A equipe da Delegacia de Polícia (DP) de Vila Valério prendeu um motorista de transporte escolar, de 35 anos, investigado por estupro de vulnerável. A prisão ocorreu na última sexta-feira (19), na zona rural do município de Vila Valério, em cumprimento de mandado de prisão temporária.

Duas crianças. As investigações da Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) apontam que o suspeito teria abusado sexualmente de duas crianças. “Ele é investigado por abusar sexualmente de uma sobrinha por quatro anos. A violência teria começado quando ela tinha 11 anos e se estendido até ela completar 15. Mais recentemente, ele teria abusado do irmão dela, de 12 anos de idade”, relatou a titular da Delegacia de Polícia de Vila Valério, delegada Gabriella Zaché.

Prisão temporária. Assim que o fato chegou ao conhecimento da Polícia, as investigações foram iniciadas. Posteriormente, a delegada representou pela prisão temporária, devido ao risco que o investigado poderia oferecer a outras crianças.

“Ele trabalha como motorista de transporte escolar, portanto, tem contato diário com crianças de diversas idades. A investigação segue em andamento para averiguar se ele pode ter feito outras vítimas no exercício da profissão dele. Qualquer familiar que suspeite de algo deve procurar a Delegacia de Vila Valério para registrar um Boletim de Ocorrência”, orientou a delegada Gabriella Zaché.