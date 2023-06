Uma perseguição envolvendo um motocicleta e uma viatura da PM acabou em acidente e pelo menos um militar ferido, no começo da noite desta quarta-feira no bairro Santa Mônica.

Segundo informações, militares faziam patrulhamento na região e avistaram uma motocicleta com restrição de furto e roubo. Ao avistar a viatura o piloto da moto acelerou, fugindo dos policiais, que em seguida, passaram a fazer o acompanhamento do veículo roubado. A certa altura, uma mulher que estava na garupa da moto pulou e logo depois moto e viatura se encontraram no acidente.

Informações iniciais indicam que um sargento sofreu um ferimento no braço e há suspeita de fratura. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dele e nem do piloto da moto.