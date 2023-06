A pessoa que ganhou o prêmio de R$ 51 milhões na Mega-Sena no último sábado (17) já sacou o montante na Caixa Econômica Federal. O sortudo, que realizou a aposta simples pela internet em Guarapari e acertou os seis números do concurso 2.602 e levou o prêmio sozinho para casa.

O sorteio ocorreu em São Paulo e o resultado deixou os moradores da cidade e todos os capixabas curiosos para descobrir a identidade do novo milionário do estado. O prêmio total foi de R$ 51.774.681,61. Segundo a assessoria da Caixa, no primeiro dia útil após se tornar milionário, nesta segunda-feira (19), o ganhador não perdeu tempo e transferiu o dinheiro para sua conta pessoal.

Assim que a cidade vencedora foi anunciada, os moradores de Guarapari ficaram ansiosos para saber qual lotérica ou bairro seria o local da aposta. No entanto, a Caixa informou, minutos depois, que a aposta foi feita pela internet, na modalidade simples, ou seja, um jogo com apenas seis números, ao custo de R$ 5.