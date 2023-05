Maria Cristina Simões Ferreira e Penha, de 22 anos, que estava desaparecida desde sexta-feira (26), foi localizada na manhã deste domingo (28) por volta das 10 horas. A jovem foi encontrada caída dentro de uma valeta no bairro Gilberto Machado, no Sul do Espírito Santo. Apesar do susto, ela estava consciente e apresentava ferimentos leves.

Maria Cristina havia saído de casa na noite de sexta-feira (26), por volta das 21 horas, sem levar consigo celular ou dinheiro. Preocupados com seu paradeiro, a família acionou a polícia e mobilizou a comunidade por meio de aplicativos de mensagens e redes sociais, pedindo ajuda.

De acordo com o pai da jovem, Carlos Onofre, a casa da família fica próxima ao maior clube da cidade, e Maria Cristina foi vista sentada nas proximidades. No entanto, ela escorregou e caiu na valeta onde foi encontrada. O local fica a uma curta distância de sua residência e tem aproximadamente 60 centímetros de profundidade. É cercado por uma casa em construção e um matagal, além de vários terrenos ao redor.

O resgate foi realizado pelo Corpo de Bombeiros, uma vez que o acesso ao local era difícil. Foi necessário utilizar uma escada e descer cerca de 10 metros até o buraco onde a jovem estava caída. O processo de resgate durou aproximadamente 2 horas. Maria Cristina foi encontrada consciente, porém bastante assustada.

Para garantir a segurança da vítima durante o resgate, parte da parede da casa em construção precisou ser quebrada, sendo utilizados moto esmeril e marretas. A família expressou gratidão pela recuperação de Maria Cristina, afirmando que havia pedido a Deus para trazê-la de volta, independentemente de sua condição. O pai da jovem ressaltou a fé e agradeceu a Deus por ela estar viva e bem.

Após o resgate, Maria Cristina foi levada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada para um hospital em Cachoeiro de Itapemirim, onde permanece internada devido aos ferimentos leves.