Durante a noite de sábado (20), uma equipe da Polícia Militar realizando patrulhamento no bairro São Gabriel, em Guarapari, flagrou um menor de idade, de 17 anos, envolvido em atividades de tráfico de drogas em uma das ruas da região. O adolescente tentou fugir, porém foi alcançado e abordado pelos policiais.

Durante a revista, os agentes encontraram em posse do menor 06 pinos contendo cocaína, 02 buchas de maconha e R$250,00 em dinheiro. Prosseguindo com as diligências, foram localizados mais 08 pinos de cocaína, 13 buchas de maconha e 16 pedras de crack. O menor de idade foi apreendido juntamente com todo o material ilícito e encaminhado à 5ª Delegacia Regional de Guarapari.

1 de 2

No mesmo dia, durante a tarde, outra equipe da PM recebeu denúncias de que indivíduos estavam realizando a venda de entorpecentes no bairro Coroado. Em resposta às informações, os policiais localizaram e abordaram um suspeito, encontrando com ele a quantia de R$120,00 em dinheiro e 02 buchas de maconha.

Com o apoio do K9, o cão policial, as diligências prosseguiram e resultaram na descoberta de mais 14 buchas de maconha, 115 pedras de crack e 116 pinos de cocaína. Diante dos fatos, o indivíduo foi detido e encaminhado à Delegacia de Guarapari.