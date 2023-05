A Marinha do Brasil emitiu um alerta para a população da faixa litorânea dos estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo sobre a passagem de uma frente fria, entre os dias 16 e 17 de maio. Segundo a instituição, os ventos de direção Sudoeste podem atingir uma intensidade de até 60 km/h (33 nós) durante o período.

A Marinha também informou que a passagem do sistema pode provocar ressaca entre os estados de São Paulo e do Espírito Santo, de Ilhabela (SP) a São Mateus (ES), com ondas de direção Sul a Sudeste e altura de até 3,0 metros, entre os dias 16 e 18 de maio.

Avisos. Os avisos de mau tempo estão disponíveis no endereço eletrônico https://www.marinha.mil.br/chm/dados-do-smm-avisos-de-mau-tempo, enquanto informações meteorológicas adicionais podem ser acessadas na página do Serviço Meteorológico Marinho no Facebook, no link: https://www.facebook.com/servicometeorologicomb/.

Aplicativos. Além disso, a Marinha desenvolveu dois aplicativos, em parceria com a Petrobras e com o Instituto Rumo ao Mar (RUMAR), para fornecer informações sobre o clima marítimo. O “Previsão Ambiental Marinha (PAM)” e o “Boletim ao Mar” estão disponíveis para download nos smartphones e tablets com sistemas Android e iOS. A Marinha alerta aos navegantes que consultem essas informações antes de se fazerem ao mar e solicita a ampla divulgação às comunidades de pesca e esporte e recreio.