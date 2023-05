Uma ação entre a Polícia Penal e a Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) culminou na prisão da líder de uma organização criminosa com atuação no Sul do País. A prisão ocorreu na manhã desta terça-feira (30), no Centro da cidade de São Mateus, no Espírito Santo.

A operação foi desencadeada após informações levantadas pela Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe), do Rio Grande do Sul. Ao identificar o paradeiro da suspeita, os órgãos solicitaram o apoio da Secretaria da Justiça (Sejus) no Estado.

A investigada é uma das lideranças da facção “Bala na Cara”, a BNC, responsável pela prática de assassinatos, assaltos e tráfico de drogas no Rio Grande do Sul. Ela tem mandado de prisão expedido pela Vara Criminal de Caxias do Sul, pela prática de homicídio. Foragida da Justiça desde outubro de 2022, ela se escondia das ações policiais no Espírito Santo.

De acordo com o policial penal Weleson Vieira de Souza, mesmo foragida, a mulher continuava a liderar a facção “Bala na Cara”. “Ela estava escondida na cidade de São Mateus, mas continuava a liderar a facção criminosa. Mesmo com mandado de prisão em aberto, ela movimentada as redes sociais e publicava fotos com a família. Auxiliamos com os levantamentos iniciados pela Susep. Localizamos a casa onde a suspeita morava e efetuamos a prisão”, disse.

Ela foi encaminhada à Delegacia Regional de São Mateus e, posteriormente, para a Penitenciária Regional do município, até que haja o recambiamento para o sistema prisional gaúcho.