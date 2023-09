*Por Maria Leandra Aroeira| A jornalista e graduada em Letras, Cláudia Carvalho, decidiu iniciar um novo passo na carreira ao tornar-se escritora e publicar seu primeiro livro. Intitulado “Acorrentada pela mente”, a obra é um relato que mergulha nas experiências de sua vida, revelando desafios, superações e compartilhando sua jornada com a saúde mental.

Sinopse. Na obra, a autora de Piúma retrata suas experiências sendo filha primogênita, criada por sua avó materna em Guaçuí, sul do Espírito Santo. Sua mãe biológica apresentou, ainda na gestação, problemas psiquiátricos graves, o que a levou a ter uma infância e adolescência difíceis. Segundo ela, as mudanças constantes no humor a levavam ao fundo do poço e a traziam à superfície em longos ou curtos espaços de tempo.

A obra descreve momentos difíceis que marcaram a autora, proporcionando aos leitores a oportunidade de se identificarem com suas próprias lutas e oferecendo apoio e compreensão a quem enfrenta situações semelhantes. “Muitas vezes quando estava mal, eu lia algo que me fazia bem e ficava melhor. Descobri que a leitura e a escrita transformam a vida”, declarou Cláudia.

Saúde mental. A autora revelou os desafios e a angústia das experiências de quando era mais nova e como isso moldou sua jornada de vida. “Ser filha de uma portadora de doença psiquiátrica, além de não ser bom, traz muito sofrimento. Não é bom, porque você não pode contar com a mãe em nenhum momento, pois ela quem precisa de ajuda. Traz sofrimento, além de sensação de abandono, rejeição e, como se não bastasse, ainda tem o preconceito em todo lugar que você passa.”

Conscientização. Cláudia compartilhou seu desejo de que seu livro seja uma fonte de despertar para aqueles que ainda não entendem os desafios enfrentados por pessoas com transtornos psiquiátricos, e como eles podem afetar aspectos fundamentais da vida. “Espero profundamente que essa obra literária desperte pessoas que ainda não se atentaram para esse e outros transtornos que dificultam a vida, como, manter um relacionamento, permanecer num emprego, preservar amizades.”

Futuro. Para a autora, este livro é apenas o começo de sua jornada como escritora. “Esse é o primeiro. Pretendo continuar seguindo a carreira de escritora nesta linha baseada em fatos reais. Não gosto de escrever ficção. Já estou começando o segundo, mas é segredo”, revelou Cláudia.

O livro “Acorrentada pela mente” está disponível na Amazon e promete impactar profundamente todos os leitores, oferecendo uma visão única sobre a jornada de superação de Cláudia Carvalho e sua batalha pela saúde mental.