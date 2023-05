A data mais romântica do ano está chegando e o JetMar Lounge está preparando um final de semana especial para comemorar o Dia dos Namorados. Nos dias 10, 11 a 12 de junho, a partir das 20h, o JetMar Lounge se transformará em um refúgio romântico, com um cardápio de frutos do mar irresistível, uma decoração encantadora e música ao vivo para embalar os corações apaixonados.

Cardápio: A especialidade da casa são os frutos do mar, mas o menu contará com opções com carnes também O chefs Lucas Pires preparou um cardápio muito especial para a noite com opções que incluem lagostas suculentas, camarões, bacalhau, filé mignon e deliciosas sobremesas. Segundo Lucas, a ideia é oferecer opções requintadas que combinam perfeitamente com o ambiente acolhedor e com a atmosfera romântica da noite dos namorados.

Para Thamires Simões, sócia do restaurante, os clientes que forem ao local viverão momentos únicos criando memórias gastronômicas inesquecíveis em um ambiente que promete muitas surpresas.

Os casais poderão escolher cada um uma entrada, um prato principal e uma sobremesa da sugestão da casa.

Os interessados devem correr, pois no ano passado as mesas se esgotaram e para esse ano mesmo com 3 datas a casa espera que o sucesso se repita.

Entradas

Pomodoro gratinado, recheado de camarão ao molho bechamel;

Salada portuguesa clássica

Pratos Principais

Risoto de cogumelos com camarão ou tiras de mignon;

Arroz piemontês com mignon e redução de vinho tinto;

Lagosta na manteiga de ervas com talharim à carbonara

Sobremesas

Tiramisu;

Torta de limão trufada

Decoração Especial para Casais: O Local será preparado para que os casais se sintam como se estivessem em um conto de fadas romântico. Flores delicadas, velas e uma iluminação suave, o JetMar Lounge se transformará em um refúgio romântico, com vários pontos instagramáveis além da beleza natural já conhecida do local.

Informações e reservas:

Datas: 10, 11 e 12 de Junho

Horário: 20h

Valor: R$ 250,00 (casal)

As 10 primeiras reservas ganham 01 garrafa de Espumante ou um Balde de Corona!

Reservas limitadas pelo telefone: 27996875942