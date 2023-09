Já estão abertas as inscrições para a 4ª Conferência Municipal de Juventude que acontecerá no próximo dia 30 de setembro. Este ano o tema central escolhido, foi: “Reconstruir no Presente, Construir o Futuro: Desenvolvimento, Direitos, Participação e Bem Viver”.

A conferência vai ser realizada no campus Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) de Guarapari, das 13h às 20h. O evento é focado para o público na faixa etária de 15 a 29 anos, mas é aberto para pessoas de todas as idades. Para participar, é necessário preencher o formulário de inscrição online.

Políticas públicas. Leonardo Brandão, coordenador do Coletivo DRC (Diversidade, Resistência e Cultura), ressalta a importância do encontro. “A Conferência Municipal de Juventudes é a instância máxima da participação política de jovens de um município, e tem como objetivo simples discutir, levantar propostas e votar políticas públicas para as juventudes como um todo”, afirma.

Brandão enfatiza a importância de uma participação ativa da juventude na construção das políticas públicas. “Por mais que nos declarem como minoria aqui no município, nós sabemos que somos uma grande massa na sociedade, sabemos nossos direitos e iremos cobrá-los até o fim”, declarou o articulador social.

Programação. A Conferência contará com palestras, debates, divisão em eixos temáticos que abordarão os direitos previstos no Estatuto da Juventude e várias apresentações culturais. Confira abaixo a programação do evento:

13h às 13:30h – Credenciamento

13:40h – Mesa de Abertura;

14:00h – Leitura e Aprovação do Regimento Interno;

14:20h – Palestras e Debates com convidados especiais;

15:20h – Intervalo com Coffee Break;

15:40h – Grupos de Trabalho;

17:00h – Plenária Final e Eleição de Delegados para a etapa Estadual;

18:30h às 19:30h – Encerramento com apresentações culturais e Entrega de Certificados.

Sem apoio da Prefeitura. Em um cenário desafiador, a falta de apoio da Prefeitura Municipal de Guarapari tem dificultado os esforços da juventude local para promover mudanças significativas. Como lamenta Brandão: “Após centenas de tentativas e provocações com a Prefeitura Municipal de Guarapari, a mesma nos negou nosso direito (mais uma vez). A Prefeitura trata as Juventudes locais como inimigos, não nos ouvem, não dialogam, não querem saber.”

A equipe do portal 27 procurou a prefeitura por meio de sua assessoria de comunicação em busca de esclarecimentos sobre o caso. No entanto, não obtivemos uma resposta oficial por parte do município.

Organização. Diante dos desafios enfrentados, a união e a determinação dos Coletivos e movimentos sociais se mostraram fundamentais para tornar a Conferência de Juventudes uma realidade. “Os Coletivos e movimentos sociais do município se uniram e convocaram a 4ª Conferência Municipal de Juventudes de Guarapari, elaboramos o projeto do zero, enviamos para a Comissão Organizadora Estadual e Nacional e fomos aprovados”, enfatizou Leonardo.

Além do Coletivo Diversidade, Resistência e Cultura (DRC), os coletivos Mulheres que Lutam (MQL) e Facção In-Versa participam da organização do evento.

Serviço

4ª Conferência da Juventude de Guarapari

Data: 30 de setembro de 2023

Horário: das 13h às 20h

Local: Ifes de Guarapari – Alameda Francisco Vieira Simões, 720, Aeroporto

Inscrições: https://forms.gle/JPe64JTnyxE54NVh9