*Por Maria Leandra Aroeira| Em mais um capítulo da suposta “Indústria das Multas” em Guarapari, outro caso chama a atenção. O motociclista Lucas Muchelin foi surpreendido ao receber cinco notificações em menos de 20 dias. Segundo ele, todas as multas foram registradas no mesmo local, enquanto a moto estava estacionada na rua próxima de seu trabalho.

Meia hora de diferença. O que chamou a atenção de Muchelin foi a quantidade de multas em um curto período. “Todas as cinco são iguais na descrição, e foram todas na rua do meu trabalho, onde paro todos os dias. No dia 14/08 a primeira multa é 11:09 da manhã e a segunda 11:39, apenas poucos minutos de diferença de uma para a outra”, explica o motociclista.

Marcas de canalização. As cinco autuações, cada uma no valor de R$195,23, são todas pela mesma razão: estacionar ao lado ou sobre marcas de canalização. Segundo Lucas, ele tem evitado estacionar no mesmo local após receber as multas. “Não estou parando mais. Minha moto ficava estacionada ao lado da faixa de canalização, onde não atrapalhava em nada e não teria por que me multarem ali”, relatou.

Contestação. Muchelin afirma que irá contestar as multas e expressa suas dúvidas quanto à validade das penalidades. “Irei contestar todas as infrações, nessas novas multas que recebi não tem nem a foto da minha moto para comprovação de que eu estava errado, em nenhuma das cinco”, revelou ele.

O motociclista ainda questiona o registro de infrações com pouco tempo entre uma e outra. “Não é possível que o agente de trânsito não sabia que já tinha aplicado uma multa poucos minutos antes e mesmo assim aplicou uma segunda”, declarou Lucas.

Habilitação. As cinco multas totalizam 25 pontos na carteira de Lucas, além de quase atingir o valor de R$1 mil em penalidades. Para ele, essa situação seria financeiramente inviável e preocupante, tendo em vista o risco de perder a carteira de habilitação. “Se passar de 40 pontos eu perco minha carteira”, lamentou.