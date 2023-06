O governo do Espírito Santo emitiu uma proibição por tempo indeterminado para o desembarque de turistas no arquipélago das Três Ilhas e nas outras ilhas abrangidas pela Área de Proteção Ambiental (APA) de Setiba, em Guarapari. Essa medida foi tomada devido ao alerta de gripe aviária e foi divulgada em uma edição extra do Diário Oficial do Estado, em 8 de junho.

Casos de gripe aviária. De acordo com o documento, apenas pesquisadores e profissionais envolvidos na análise e monitoramento da área terão permissão para acessar as oito ilhas do arquipélago. A decisão foi tomada após o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) detectar casos de gripe aviária em espécies silvestres que frequentam a costa do Espírito Santo.

As ilhas que compõem o arquipélago das Três Ilhas são Quitongo, Cambaião, Guanchumbas, Leste-Oeste e Guararema. Além disso, as ilhas Francisco Vaz, Toaninha e Alacaeira fazem parte da APA de Setiba.

A APA de Setiba é a maior área de proteção ambiental do Espírito Santo e foi estabelecida em 1994 como APA de Três Ilhas. Em 1998, seu nome foi alterado para APA Paulo Cesar Vinha ou simplesmente APA de Setiba. O objetivo dessa unidade é criar uma zona de amortecimento para proteger o entorno do Parque Estadual Paulo Cesar Vinha.

Na parte continental, a área apresenta formações de restinga, manguezal e mata de tabuleiro, enquanto na porção marinha encontra-se o arquipélago de Três Ilhas, que é rico em fauna marinha e abriga uma das maiores biodiversidades de ecossistemas marinhos do Brasil. Devido às suas águas claras e rasas, o local é muito frequentado por praticantes de mergulho.

Vila Velha. Na terça-feira (6), a prefeitura de Vila Velha também proibiu o acesso a cinco ilhas na costa da cidade, incluindo as ilhas Pituã e Itatiaia, que são bastante procuradas por turistas. Essa proibição terá validade por 180 dias.

Casos. Até o início desta semana, haviam sido confirmados 24 casos de gripe aviária do subtipo H5N1 no Brasil, sendo 15 no Espírito Santo, conforme as últimas atualizações do Ministério da Agricultura. No Espírito Santo, foram confirmados mais dois casos no município de Vila Velha, envolvendo uma ave trinta-réis de bando (Thalasseus acuflavidus) e uma gaivota-de-cabeça-cinza (Chroicocephalus cirrocephalus). Foi após essas confirmações que a cidade proibiu as visitas às ilhas turísticas.

É importante destacar que todos os casos de gripe aviária no Brasil estão relacionados a aves silvestres, ou seja, aquelas que vivem em seu habitat natural. Não há ocorrências de gripe aviária em aves de criação destinadas à produção de alimentos. A Organização Mundial de Saúde (OMS) confirma que não existem registros de contaminação da doença por meio do consumo de frango ou ovos devidamente preparados.