Um cão foi encontrado morto com sinais claros de crueldade no bairro Benevente, próximo ao Parque RDS Papagaio na última segunda-feira (11), de acordo com a Gerência de Bem-Estar Animal (Gobea) da Secretaria de Meio Ambiente de Anchieta. O animal foi encontrado após uma denúncia anônima ao setor.

O cachorro foi recolhido pela equipe da Gobea e pela Guarda Ambiental, que denunciaram o fato à Polícia Civil, por meio da abertura de um boletim de ocorrências. O processe foi instaurado para investigação e o autor do crime pode responder por maus-tratos animal. O crime, previsto em lei, prevê pena que vai de dois a cinco anos de reclusão, além de multa.

Segundo a Gobea, os cães errantes são seres indefesos, que infelizmente, vivem pelas ruas por culpa exclusiva do ser humano, que os abandonam à própria sorte, ao sofrimento, à fome e sede e aos maus-tratos de pessoas cruéis. “Em Anchieta tem acontecido muitas situações de maus-tratos aos animais e a Guarda Ambiental com nossa equipe tem buscado averiguar, orientar e penalizar os agressores. O Programa de combate aos maus-tratos vem sendo construído e pretende ampliar sua atuação para reduzir esses crimes”, explica a gerente da pasta, Ana da Matta.

A Gobea foi recém-criada e possui um amplo plano de ação para promover o Bem-Estar Animal no município. Uma das ações em execução para reduzir os animais de rua é o Programa de Controle Populacional, por meio da castração, que será ampliado para 2024.

Denuncie maus tratos animal. Se você conhece esse cão e seu proprietário, entre em contato com a Guarda Ambiental /Gobea para ajudar nas investigações. E se presenciou a cena do crime, DENUNCIE!

Telefone: (28) 99257-4318. O que caracteriza crime de maus-tratos animal: ferir, mutilar, maltratar, abandonar, abusar, deixar com sede e fome, entre outras ações que causam dor e impedem o comportamento natural das espécies.