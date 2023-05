Na noite de quarta-feira (10), uma viatura da polícia militar que patrulhava o bairro Coroado avistou dois indivíduos em atitude suspeita. Ao perceberem a aproximação policial, eles tentaram se livrar de alguns objetos na via. Ambos foram abordados, sendo um deles menor de idade, e durante a revista foram encontradas 6 buchas de maconha e 13 pinos de cocaína.

Com o auxílio da equipe do K-9 e do CPU, foram encontrados 28 pinos de cocaína, 55 buchas de maconha, 3 pedras de crack e materiais para embalar drogas dentro do imóvel de um dos indivíduos. Os materiais e os indivíduos foram levados para a 5ª Delegacia Regional de Guarapari.

Escondeu na boca. Minutos antes desse acontecimento, outra equipe da PM em patrulhamento no bairro Ipiranga avistou um indivíduo em atitude suspeita. Quando percebeu a presença policial, o suspeito colocou algo na boca. Os militares o abordaram e encontraram 5 pedras de substância semelhante a crack dentro da sua boca e R$ 80,00 em sua bolsa. Durante as buscas, foram encontradas mais 14 pedras de crack, 2 buchas de maconha, R$ 220,00 em dinheiro, 1 balança de precisão e 3 aparelhos celulares. O indivíduo foi levado à delegacia regional, juntamente com todo o material apreendido.