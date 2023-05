No decorrer da manhã desta quinta-feira (25), uma abordagem policial em um ônibus intermunicipal causou grande agitação na Polícia Rodoviária Federal de Linhares, ES. O desfecho dessa história, no entanto, foi surpreendente.

Durante a viagem com destino a Linhares, dois agentes da Polícia Rodoviária Federal notaram um comportamento suspeito por parte de um passageiro. O homem em questão levantava-se constantemente, caminhava pelo veículo, aparentava estar desconfortável e, em seguida, sentava-se novamente. Além disso, ele segurava uma sacola no colo que parecia conter uma substância semelhante a pedras de crack. Intrigados, os policiais decidiram solicitar apoio da unidade operacional da PRF em Linhares, onde o ônibus foi interceptado.

O homem, de 40 anos, foi identificado e a PRF descobriu que ele havia recebido uma autorização para saída temporária do presídio de Linhares, mas não havia retornado dentro do prazo estipulado. Os policiais revistaram tanto o homem quanto sua sacola, porém nenhum ilícito foi encontrado.

No entanto, devido à violação da autorização de saída, a PRF entrou em contato com a Polícia Civil, que solicitou que o indivíduo fosse diretamente encaminhado de volta ao presídio. Em cooperação com a Secretaria de Estado da Justiça (SEJUS), o homem foi conduzido de volta à prisão. Antes de entrar na unidade, ele foi submetido a um exame de raio-X, que revelou a presença de objetos em seu estômago, com características de drogas. Esse tipo de ocorrência envolvendo pessoas carregando cocaína no estômago era algo comum nos registros policiais.

Com base nessa descoberta, o homem foi colocado na viatura e levado em alta velocidade, com sinalização de emergência, para o Hospital Geral de Linhares, devido ao risco de vazamento da substância e a possibilidade iminente de expulsão do material.

No hospital, o homem recebeu tratamento médico, enquanto a PRF e a SEJUS aguardavam que ele eliminasse os objetos ingeridos. Após mais de 10 horas, o homem finalmente deu sinais de evacuação e foi encaminhado ao banheiro. Após a eliminação dos objetos, eles foram coletados e submetidos a exames para identificar sua composição.

O resultado foi surpreendente: o homem era viciado em cigarros e havia engolido cerca de 500g de fumo com o objetivo de retornar ao presídio e ter um cigarro artesanal para fumar. Ele havia ingerido fumo de rolo. Como esse fato não é considerado ilícito, o homem foi enviado de volta ao presídio, respondendo apenas pelo atraso em sua volta da saída temporária.