Mais uma ação da Guarda Municipal foi realizada na madrugada deste domingo (7). Um dos pontos de atuação dos agentes de trânsito foi a Ponte Ayrton Senna. O objetivo da ação é reduzir os sinistros de trânsito no município e realizar um trabalho de orientação e conscientização neste mês do Maio Amarelo.

Foram abordados 256 veículos, sendo 237 automóveis, 17 motocicletas e dois caminhões. Desses, 37 não quiseram fazer o teste de alcoolemia e foram autuados pela recusa. Outros seis veículos foram removidos por licenciamento atrasado.

No Centro de Vitória, um condutor colidiu com o gelo baiano , após perder o controle do veículo quando avistou os agentes. Como procedimento, foi oferecido o etilômetro para aferição do nível de álcool no sangue, mas o condutor se recusou a realizar o teste.

Nesta última semana, em uma ronda de rotina, os guardas municipais se depararam com um motorista conduzindo o veículo em zigue-zague no Centro de Vitória. Ele foi abordado e, após a realização do teste de alcoolemia, foi constatada a presença de 0,66 mgl de álcool no sangue. O condutor foi encaminhado ao DPJ para as devidas providências.

A Guarda Municipal tem realizado ações itinerantes em várias regiões com o objetivo de obter um melhor resultado nas ações ao combate à embriaguez ao volante.

“As ações continuam em toda a capital, e o nosso objetivo é formar uma geração de condutores conscientes em cumprir às regras de trânsito”, enfatizou Brunno Xavier, gerente de operação e fiscalização de trânsito da Guarda Municipal.