A Guarda de Vila Velha está inovando e está no segundo pilar de prevenção e proteção de alunos e funcionários das escolas da rede municipal. Começou nesta quarta-feira (24) o curso “Intervenção contra Agressor Ativo”, que tem como foco preparar os agentes da Guarda para agir em possíveis ataques em escolas.

Serão nove turmas treinadas por instrutores capacitados da própria Guarda Municipal, com técnicas de negociação, combate a curta distância, aproximação do alvo e outros.

Segundo a comandante da GMVV, Landa Marques, o curso é uma das etapas de preparação tanto dos agentes quanto da comunidade escolar, para atuação em caso de invasões, como as ocorridas recentemente no interior capixaba e em outros estados do país.

“Nosso primeiro pilar foi oferecer um recurso para que a escola acionasse imediatamente a Guarda. Lançamos o SOS Escola, que já está em operação. Agora iniciamos o segundo pilar, que é a capacitação dos nossos agentes e, no terceiro pilar, vamos treinar professores, diretores, servidores da educação que atuam nas escolas e os alunos”, explicou a comandante.

O curso “Intervenção contra Agressor Ativo” está sendo oferecido no Centro de Operações de Vila Velha (COVV), base de comando da Guarda, na rodovia Darly Santos.