No último fim de semana, a equipe do Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc) realizou uma operação bem-sucedida, resultando na apreensão de uma tonelada de maconha e 20 kg de crack. A Polícia Civil revelou que as drogas seriam destinadas a traficantes da região metropolitana de Vitória.

Crack. Em uma coletiva de imprensa na tarde desta segunda-feira (15), a corporação explicou que a apreensão do crack ocorreu na noite de sexta-feira (12) em Vila Nova, Ibatiba, no Caparaó. A droga estava oculta em um caminhão carregado de melancias, e o motorista, um homem de 40 anos, foi detido.

Maconha em Guarapari. Já a apreensão da maconha aconteceu no sábado (13) pela manhã, em uma propriedade no bairro Palmeiras, em Guarapari. Os suspeitos que estavam no local conseguiram fugir durante a operação policial. A delegada adjunta do Denarc, Larissa Lacerda, afirmou que as apreensões foram resultado do trabalho de inteligência, no qual o caminhão de melancias vinha sendo monitorado.

Segundo ela, o veículo saiu de Rondônia com destino ao Espírito Santo para distribuir as drogas na região metropolitana de Vitória. “A equipe conseguiu interceptar o caminhão no município de Ibatiba. Durante a verificação dos policiais, um deles, especialista em vistoria, identificou sinais de adulteração no tanque de combustível, com uma solda recente”, explicou a delegada adjunta Larissa Lacerda.

Tráfico interestadual. Os policiais conseguiram encontrar um compartimento criado pelos criminosos dentro do tanque de combustível. O caminhão foi desmontado e os 20 kg de crack foram descobertos. O motorista foi preso em flagrante e acusado de tráfico interestadual. Atualmente, ele se encontra no Centro de Triagem de Viana. A delegada solicitou à Justiça a prisão preventiva do suspeito e a autorização para doação da carga de melancia a entidades sem fins lucrativos, o que foi concedido.

Traficantes de Vitória. A equipe do Denarc recebeu informações do setor de inteligência, que identificou que criminosos alugaram uma residência no bairro Palmeiras, em Guarapari, onde uma grande quantidade de maconha teria sido entregue para posterior distribuição entre traficantes da região metropolitana de Vitória.

No sábado de manhã, a equipe realizou uma vigilância contínua e conseguiu observar movimentações suspeitas, com entrada e saída frequente de veículos, confirmando a presença de uma grande quantidade de maconha no local.

Os policiais invadiram a residência, mas os suspeitos conseguiram fugir pelos fundos. No interior da casa, foram encontradas embalagens vazias, indicando que parte das drogas já havia sido distribuída.

O chefe do Denarc, delegado Tarcísio Otoni, explicou que esses criminosos não estão vinculados a uma única facção criminosa. “A gente sempre tem trabalhado que eles não são macrofaccionados, são grandes distribuidores, não vendem para apenas uma facção. Chegam um ou duas toneladas de drogas e eles divulgam para contatos e distribuem para várias bocas de fumo da Grande Vitória e possivelmente para o interior”, disse o delegado.