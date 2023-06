A “Cidade Saúde” receberá lideranças políticas locais e de todo Estado, com objetivo de debater os conceitos políticos e administrativos da municipalidade e a interação e de boas práticas da gestão pública.

Este será o terceiro encontro e a organização aposta no mesmo sucesso das outras edições. “a expectativa é de casa cheia. Muitas lideranças políticas do município já confirmaram que estarão presentes. Tenho certeza que será um momento de aprendizado e de grande interação”, afirmou uma das organizadoras, Ticiani Rossi.

Função do prefeito. Um dos palestrantes é o professor e deputado estadual Wellington Callegari (PL), que também é servidor concursado do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. O parlamentar está encarregado de abrir a discussão sobre a função do prefeito. “Historicamente, o Poder Executivo sofreu sérias distorções que comprometeram sua autonomia e governabilidade. Infelizmente, muitos municípios com orçamento reduzido não são assistidos como merecem, devido à incompreensão dos seus próprios gestores. Um município forte começa por uma liderança forte e altamente resolutiva”, apontou Callegari.

Aberto ao público. Lembrando que Guarapari é a primeira cidade da Região Metropolitana da Grande Vitória a receber o “Conexão entre Lideranças”, que será aberto ao público. “esperamos que a cidade aproveite esse encontro para fortalecer sua participação na vida política. Não tem como separar a sociedade do universo político, precisamos andar juntos”, observou outro organizador.