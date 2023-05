Apesar dos poucos investimentos, Guarapari continua se destacando como um destino preferido dos viajantes brasileiros. De acordo com uma recente pesquisa global realizada pelo Airbnb, com base nas respostas de mais de 55.000 usuários na plataforma entre dezembro de 2022 e março de 2023, Guarapari ficou entre os dez destinos capixabas que mais tiveram noites reservadas por hóspedes brasileiros.

A cidade recebeu a visita dos influenciadores Diana Boccara e Leo Longo, do Couple of Things, a convite do Airbnb. Eles exploraram a região e mostraram as diferentes possibilidades de estadias oferecidas pelo Airbnb. Essa parceria revelou ao mundo as maravilhas de Guarapari e de todo Espírito Santo.

10 destinos. Além de Guarapari, outros destinos capixabas também se destacaram na pesquisa, como Vila Velha, Vitória, Domingos Martins, Serra, Anchieta, Santa Teresa, Marechal Floriano, Piúma e São Mateus. Esses locais atraem turistas devido à sua beleza natural, rica cultura e diversas opções de lazer.

Preço. Segundo o Airbnb, mais da metade dos entrevistados economizaram em suas estadias ao optarem por acomodações reservadas na plataforma. Cerca de 9 entre 10 entrevistados, de um total de mais de 17.000 participantes, afirmaram que o preço é um fator importante na hora de decidir entre reservar um espaço no Airbnb ou escolher outro tipo de acomodação. Esses números mostram a vantagem de encontrar no Airbnb acomodações únicas para todos os tipos de orçamento.

Mar e montanha. Guarapari, em particular, é conhecida por suas praias deslumbrantes e águas cristalinas. Os visitantes podem desfrutar de momentos relaxantes à beira-mar, praticar esportes aquáticos, explorar trilhas naturais e se encantar com as belezas naturais da região de montanhas. Além disso, a cidade também oferece uma rica gastronomia, com frutos do mar frescos e pratos típicos que encantam os paladares mais exigentes.

Com suas belezas naturais, hospitalidade acolhedora e opções de hospedagem variadas, Guarapari se consolida como um destino imperdível no Espírito Santo. Seja para um fim de semana prolongado, férias em família ou uma escapada romântica, a cidade oferece tudo o que os viajantes buscam: natureza exuberante, diversão, cultura e momentos inesquecíveis.

Combinação perfeita. Portanto, se você está em busca de um destino encantador no litoral brasileiro, não deixe de considerar Guarapari como uma opção. Explore suas praias paradisíacas, descubra a rica história e cultura local, e desfrute de uma estadia única nas acomodações oferecidas. Em Guarapari, a combinação perfeita de natureza e conforto espera por você.