*Por Maria Leandra Aroeira| Durante a Reunião Pública para esclarecimentos sobre as multas e a fiscalização de trânsito em Guarapari, realizada na tarde desta quarta-feira (30), foi revelada a quantidade de multas aplicadas no município. De janeiro até julho de 2023 foram registradas 12.005 multas de trânsito na cidade, incluindo autuações da Polícia Militar e dos agentes de trânsito. A informação foi dada pelo secretário Municipal de Postura e Trânsito, Luiz Carlos Cardozo Filho, durante a sessão.

Segundo o representante da Septran, o número de notificações é alto, mas ocorre por consequência das ações dos motoristas no município. “Não estou falando que este é um número bom, muito pelo contrário. Gostaria que fosse muito menor. Infelizmente, na rua só vemos horrores. É difícil questionar quando as pessoas não usam cinto de segurança e dirigem com o telefone na mão”, afirmou ele.

Fundo de trânsito. Durante a reunião, foi discutida a destinação dos valores arrecadados com as multas. A vereadora Kamilla Rocha questionou qual seria o valor total recolhido pelo Fundo Municipal de Trânsito e Transporte (FMTT), mas o secretário de Trânsito não apresentou números exatos, dizendo apenas se tratar de “um valor considerável”.

Conforme estabelecido pelo Código Nacional de Trânsito, os montantes provenientes das multas têm sua destinação limitada a áreas específicas, incluindo sinalização viária, projetos de engenharia de tráfego, medidas de fiscalização, renovação da frota e ações educativas de trânsito. “O Fundo de Trânsito foi usado para compra de equipamentos, cursos de capacitação, compra de sinalização. É importante destacar as melhorias que foram feitas e o quanto estamos atuando”, declarou o secretário.

Conscientização no trânsito. Outro ponto abordado durante a sessão tratou das medidas de conscientização promovidas no município. Segundo o vereador Oldair Rossi, parte da população não possui as informações necessárias sobre o assunto. “Temos uma perspectiva de que entre 30 e 40% dos munícipes de Guarapari não sabem que o trânsito foi municipalizado”, afirmou o parlamentar. Segundo ele, não foram feitas campanhas suficientes sobre a mudança na fiscalização.

“De fato são poucas as ações, o que pode e deve ser melhorado. Estamos melhorando a questão da educação de trânsito, mas não é e nunca será o suficiente perante a situação”, declarou o secretário de Trânsito. Segundo ele, é necessário que os motoristas entendam as consequências das infrações. “A lei é clara: identificada irregularidade, autua-se. O agente está cumprindo o que a lei dispõe”, afirmou.