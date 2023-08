A nova diretoria da Associação de Hotéis e Pousadas de Guarapari (AHTG) está trazendo inovações para o cenário turístico local. Com um foco firme em parcerias estratégicas, expansão de presença nas entidades do setor turístico e empresarial, e um plano de ação, a AHTG está direcionando esforços para elevar a experiência dos visitantes em Guarapari.

De acordo com a AHTG, o plano de ação delineado pelo grupo não apenas busca aprimorar a qualidade do atendimento aos turistas que desfrutam das belezas de Guarapari, mas também visa implementar iniciativas voltadas para a sustentabilidade, ecologia e colaborações significativas com empresas e eventos locais.

Segundo Fernando Otávio, presidente da AHTG, o objetivo central é criar experiências profundamente positivas para todos os que escolhem explorar os encantos da cidade. Ele enfatiza: “O turismo vai muito além das paredes dos hotéis; é essencial que atuemos em uníssono para construir uma imagem consistente e cativante para Guarapari”.

Inteligência artificial. Mantendo-se alinhados com as tendências atuais, que conferem um papel de destaque à inteligência artificial, a AHTG firmou uma parceria inovadora com um grupo de jovens talentos da UFES. Juntos, eles desenvolveram um Chatbot GPT exclusivo, batizado de “VIVA MAIS GUARAPARI”, que oferece informações detalhadas sobre o turismo local.

Fernando enfatiza que as respostas obtidas por meio de buscas em sites frequentemente se mostram desatualizadas, imprecisas ou confusas. No entanto, o “VIVA MAIS GUARAPARI” enfrenta essa questão de frente, já que é constantemente atualizado e monitorado pela equipe da AHTG.

Inicialmente, o aplicativo proporciona informações abrangentes sobre as praias e os pontos turísticos da cidade. Em um futuro próximo, o banco de dados também abrangerá aspectos históricos e eventos locais. O acesso é descomplicado: basta clicar no link disponibilizado abaixo para usufruir dessa nova fonte de conhecimento e guia para explorar Guarapari ao máximo.

Acesso é simples: basta clicar no link fornecido abaixo.

https://kodagpt.com.br/playground/c41f2de0-a887-4162-bd66-a1ab12e4dd81/ai?fbclid=PAAaZWpbCFkKKZopMv3i1VT1ZdKPWocNDEWFJvdcUDdVkva4zznmgmkO7fKss