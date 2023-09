A Cesan (Companhia Espírito-santense de Saneamento) publicou recentemente um contrato que visa à melhoria do sistema de abastecimento de água de Guarapari e Anchieta. O contrato, no valor de R$ 2,3 milhões, foi firmado com um Consórcio e tem como objetivo principal evitar a deficiência no fornecimento de água durante a alta temporada nos balneários, quando a demanda aumenta consideravelmente devido ao grande número de turistas que visitam a região.

O contrato, publicado no Diário Oficial do Estado, abrange uma série de atividades essenciais para a expansão e aprimoramento do sistema de abastecimento de água. O projeto envolve estudos preliminares, levantamentos topográficos, elaboração de todos os projetos necessários e a estimativa de custos. O prazo estipulado para a conclusão dessas etapas é de 18 meses.

Um dos principais desafios que a Cesan busca enfrentar com este investimento é a instabilidade no fornecimento de água durante os períodos de pico de consumo, especialmente durante o verão, quando a região recebe um grande fluxo de turistas. A melhoria do sistema de abastecimento beneficiará toda a população de Guarapari e Anchieta, abrangendo áreas urbanas e rurais.

“A expansão do sistema de abastecimento visa não apenas atender à crescente demanda por água, mas também tem o potencial de estimular o desenvolvimento econômico da região. A melhoria da infraestrutura hídrica pode criar um ambiente propício para novos empreendimentos e investimentos, impulsionando assim o crescimento econômico local”, afirmou a diretora de Engenharia e Meio Ambiente, Kátia Côco.

O contrato com o Consórcio é uma etapa crucial na busca por soluções sustentáveis e eficazes para o problema de abastecimento de água na região de Guarapari e Anchieta. A ordem de serviço para o início dos trabalhos está prevista para ser assinada nas próximas semanas, dando início a um processo que promete trazer benefícios tanto para a companhia quanto para a sociedade, entre eles: a melhoria na qualidade e disponibilidade de água para os residentes dos dois municípios, a redução das interrupções no fornecimento de água durante a alta temporada, e maior conforto e comodidade para os moradores e turistas.