Com as eleições para prefeito se aproximando e os nomes emergindo, o portal 27 entrevistou cerca de 20 líderes políticos e partidários, jornalistas de Guarapari, com o objetivo de compilar uma lista dos candidatos mais prováveis a concorrerem nas eleições de 2024.

Entre os nomes mencionados, alguns foram consistentemente citados pela maioria das fontes entrevistadas, enquanto outros foram mencionados apenas por alguns. Isso evidencia que certos candidatos têm uma posição mais forte na opinião das lideranças ouvidas, enquanto outros não são percebidos da mesma forma em termos de “força” para a disputa.

Neste texto, não revelaremos quais nomes foram mais ou menos citados, mas sim listaremos em ordem alfabética os nomes mencionados nessas entrevistas. Sendo assim, os nomes citados pelas lideranças foram:

➡️ Barbara Hora

➡️*Candidato de Edson

➡️ Dantas

➡️ *Empresário com apoio do Sindicig

➡️ Gedson Merízio

➡️ Kamilla Rocha

➡️ Rodrigo Borges

➡️ Wendel Lima

➡️ Zé Preto

É importante ressaltar que muita coisa pode e deve mudar até as eleições, e a elaboração dessa lista representa apenas o primeiro passo para compreender as possíveis configurações políticas que podem surgir na corrida pela prefeitura de Guarapari em 2024.

Ainda é cedo para afirmar qual será o cenário eleitoral da cidade, mas é certo que esses nomes podem sofrer alterações, com algumas pessoas se unindo, outras desistindo, o que pode mudar completamente as dinâmicas das discussões políticas que estão por vir.

* Colocamos o “candidato de Edson”, conforme foi citado pelos consultados, já que o atual prefeito, Edson Magalhães, ainda não definiu quem irá apoiar ou lançar como seu sucessor.

* Colocamos o “Empresário com apoio do Sindicig”, conforme foi citado pelos consultados, pois alguns deles acreditam que o Sindicato da Construção Civil pode lançar um candidato que pertença ao grupo.