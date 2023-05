A Assembleia Legislativa do Espírito Santo marcou um momento histórico, nesta segunda-feira, 29, ao oferecer um almoço inédito ao Governador Renato Casagrande e ao Vice-Governador Ricardo Ferraço. Essa foi a primeira vez que o chefe do Executivo estadual foi recebido para um almoço oficial pelo poder Legislativo.

O evento, realizado no Palácio Domingos Martins teve como objetivo estreitar as relações institucionais e fortalecer a parceria entre os poderes em prol do desenvolvimento do Estado.

Presidida pelo deputado Marcelo Santos, a Assembleia Legislativa do ES demonstrou seu compromisso em promover uma interação mais estreita com o Poder Executivo. “O almoço histórico representa um marco para a política capixaba, demonstrando a importância de uma maior colaboração entre os poderes, mantendo as devidas autonomias, para enfrentar os desafios e impulsionar o crescimento do Espírito Santo. No momento em que tratamos de projetos importantes para o Espírito Santo como o Plano Plurianual de Investimentos e a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e importante manter esse diálogo dos deputados com o chefe do executivo estadual para que os interesses e as necessidades dos capixabas sejam atendidas”.

Durante o encontro, que contou com a presença dos 29 parlamentares além dos secretários de governo, Emanuela Pedrosa, e o da Casa Civil, Davi Diniz, o diálogo foi a tônica da conversa. Os presentes destacaram a relevância de unir esforços e compartilhar ideias para desenvolver soluções conjuntas, capazes de melhorar a qualidade de vida da população e impulsionar o progresso do estado.

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Marcelo Santos, ressaltou a importância do momento: “Estamos em um período de grandes desafios para o Espírito Santo, e é fundamental que os poderes estejam alinhados e trabalhem em conjunto para superar essas dificuldades. A iniciativa de receber o Governador e o Vice-Governador para esse almoço demonstra o compromisso da Assembleia em estreitar laços e construir uma agenda comum em favor do desenvolvimento do nosso estado.”

O Governador Renato Casagrande destacou a relevância desse gesto de aproximação entre os poderes: “Agradeço o convite da Assembleia Legislativa e vejo esse almoço como um momento histórico para o Espírito Santo. Juntos, podemos buscar soluções efetivas para os problemas enfrentados pela população, além de fortalecer a democracia e o diálogo institucional. Esse momento é importante tendo em vista a diminuição no orçamento estadual nesse primeiro quadrimestre do ano, precisamos estar alinhados com os poderes constituídos para que o estado mantenha os gastos dentro das possiblidades”.

O Vice-Governador Ricardo Ferraço também enfatizou a importância da união entre os poderes: “A parceria entre o Executivo e o Legislativo é essencial para que possamos avançar nas políticas públicas e no desenvolvimento do nosso estado. Agradeço o convite e reforço meu compromisso em trabalhar de forma conjunta, visando sempre o melhor para a população capixaba.”

A iniciativa da Assembleia Legislativa do ES em receber o Governador e o Vice-Governador para um almoço oficial é um passo importante para fortalecer as relações entre os poderes e estabelecer uma agenda comum em busca do desenvolvimento do Espírito Santo. O encontro histórico marca o início de uma parceria renovada, pautada pela colaboração e pelo compromisso de trabalhar em conjunto para superar os desafios e conquistar um futuro promissor para todos os capixabas.