*Por Maria Leandra Aroeira| Segundo dados divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), por meio do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), em julho deste ano, o Brasil teve um saldo positivo com mais de 142 mil novos empregos. Apesar disso, o valor demonstra uma desaceleração no crescimento do país, se comparado aos meses anteriores.

Dados do Espírito Santo. No âmbito estadual, o Espírito Santo registrou um total de 41.987 admissões e 40.176 demissões, resultando em um saldo positivo de 1.811 novos empregos. Destaque para o setor da construção civil, que impulsionou o crescimento, apresentando um expressivo aumento de 2,05% e superando a média nacional de 0,98%.

O estado apresentou uma queda significativa no índice do setor agropecuário, que registrou o percentual de -8,48%. No entanto, é importante ressaltar que, com exceção da agropecuária, o Espírito Santo apresenta um desempenho acima da média nacional na geração de empregos em todas as outras áreas analisadas.

Desempenho de Guarapari. Por outro lado, quando olhamos para Guarapari, os números revelam um cenário mais desafiador. No município, foram registradas 925 admissões e 884 demissões, resultando em um saldo de apenas 41 novos empregos. Em comparação com o mês de junho, quando foram registrados 167 novos empregos, o município apresentou uma queda de 75% no índice de crescimento.

A geração de empregos em Guarapari ficou abaixo da média estadual e apresentou estagnação no setor agropecuário, além de queda no comércio (-0,23%) e no setor de construção (-0,14%). Foram registrados aumentos nos setores de indústria, com crescimento de 0,84% e na área de serviços, com acréscimo de 0,44%

Acesse o Novo Caged e confira os dados completos.