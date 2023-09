A polícia americana confirmou, na manhã desta terça-feira, que o brasileiro Danilo Cavalcante, foragido há 12 dias no estado americano da Pensilvânia, trocou “vários tiros” com um morador da região South Coventry, na véspera.

Segundo o tenente-coronel George Bevins, da polícia estadual, o morador abriu fogo na direção de Cavalcante quando ele deixava uma propriedade privada da região, e o brasileiro respondeu. O morador então acionou a polícia, que, segundo Bevins, chegou ao local “em minutos”.

A confirmação de que Cavalcante carrega uma arma não muda nem agrava a operação de buscas pelo brasileiro, segundo o tenente-coronel.

“Ele está tentando sobreviver e evitar ser capturado. Consideramos ele perigoso desde o início, isso não muda nada. Sempre consideramos ele um risco, mas agora sabemos com certeza que ele tem uma arma. Não vamos esvaziar casas, mas pedimos que as pessoas tranquem as portas [das propriedades e de carros]”, destacou o agente.

O perímetro de buscas foi expandido e a polícia montou um cerco na região de Ridge Road, Coventryville Road e Daisy Point Road, onde Cavalcante foi visto por moradores.

Aos 34 anos, Cavalcante é descrito pela Interpol como um homem de 1,52 metro, 54 quilos, de cabelos pretos e olhos castanhos. Ele pode estar vestindo camiseta branca, calça verde ou cinza da prisão e tênis branco, alertou o órgão.

As autoridades americanas descrevem o brasileiro como “extremamente perigoso”.