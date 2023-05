Um final de semana com muitas delícias do mar, é o que promete o restaurante JetMar Lounge que fica localizando na Aldeia de Perocão.

Para o final de semana das mães o restaurante preparou um noite muito especial. Nessa sexta (12) vai acontecer uma edição especial do tradicional Festival de Frutos do Mar, e para essa noite as mães que forem acompanhadas vão pagar metade do valor de buffet! O valor por pessoa está sendo vendido por R$ 98,90 e a mães vão pagar apenas R$ 49,45!

O Festival funciona em modelo de menu degustação, onde o cliente paga um valor único e pode se deliciar com 4 opções de pratos da casa!

Renato Ferraz, proprietário do restaurante disse que para esse evento foram selecionados 4 pratos que mais fizeram sucesso nas edições anteriores

E para a noite ficar ainda mais perfeita ainda vai ter música ao vivo com Instrumental Sax com o Maestro Mauro.

Serviço:

Valor: 98,90 (Mães acompanhadas de filhos, netos, esposos, afilhados… tem ainda 50% de desconto)

Mesas limitadas, reservas pelo telefone: 27 99687-5942

Instagram: instagram.com/jetmarlounge