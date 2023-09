*Por Maria Leandra Aroeira| Artistas locais têm expressado preocupações sobre a falta de inclusão e visibilidade em eventos de Guarapari, que muitas vezes contam com apresentações de fora em detrimento dos talentos locais.

Um dos artistas que tem se manifestado sobre essa questão é Bruno, da dupla Anderson e Bruno. O cantor compartilhou suas preocupações sobre a situação dos artistas locais no município.

“Guarapari possui muitos artistas de vários estilos musicais, estes, dependem exclusivamente da iniciativa privada já que a administração pública ignora,” disse Bruno. “O problema é que não tem espaço para todo mundo, somente a iniciativa privada não consegue absorver toda essa demanda.”

“Dessa forma, muitos talentos locais desistem de suas paixões por falta de oportunidades, enquanto aqueles que persistem frequentemente precisam operar nos limites de suas possibilidades para entregar um trabalho de qualidade ao público,” explicou Bruno.

Prefeitura. Segundo os artistas, a falta de apoio da prefeitura fecha as portas de oportunidades para apresentações em eventos da cidade. Para a festa deste ano, a dupla entrou em contato com o responsável pela organização e foi informada de que a escolha dos artistas depende do prefeito. “Disseram: ‘se ele liberar, vocês entram’. O problema é ele liberar”, relatou Bruno.

O cantor destaca também a falta de variedade na seleção de artistas para os shows realizados pela prefeitura. “Só tocam na festa da cidade de Guarapari determinados artistas que tocam todos os anos. Já é carimbado, só são eles”, expôs ele.

Comunidade. O artista ainda faz um apelo para que a população de Guarapari reconheça a importância da cultura local e a necessidade de apoiar os artistas da região.

“Acredito que a população não percebe essa negligência por parte do poder público em relação à cultura do município, mas acredito que poderiam e deveriam se preocupar,” enfatizou Bruno. “Isso porque quando o dinheiro fica nas mãos da população que mora e vive no município, esse dinheiro gira a economia local. Beneficia a todos.”