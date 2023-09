Guarapari, está prestes a celebrar seus 132 anos de Emancipação Política. E para comemorar esta data, a Prefeitura de Guarapari preparou uma programação repleta de entretenimento, música, cultura e solidariedade na Praia do Morro, próxima à Igreja Sagrada Família.

Prepare-se para uma festa que acontecerá de 15 a 19 de setembro. Com uma programação diversificada, a Festa da Cidade promete agradar a todas as idades e gostos. Todas as atrações são gratuitas, tornando-a acessível a todos os moradores e visitantes.

Sexta-feira (15 de setembro)

A festa terá início na sexta-feira com um Culto às 18h, proporcionando um momento de reflexão e espiritualidade. Às 21h, o palco será tomado pelo renomado cantor gospel Chris Duran, proporcionando uma experiência emocionante para todos os presentes.

Sábado (16 de setembro)

No sábado, durante o dia, das 08h às 16h, a Praia do Morro será palco da “Ação Cidadã”, oferecendo uma série de serviços de assistência e saúde à comunidade. À noite, a diversão continua com o show de Rogerinho do Cavaco às 21h e uma apresentação especial de Rayan Barreto às 23h.

Domingo (17 de setembro)

No domingo, a partir das 20h, o palco será tomado pelo talentoso duo Thiarlys e Melina, seguido por um aguardado show nacional com o grupo Molejo às 22h. A noite promete ser repleta de música e animação para todos.

Segunda-feira (18 de setembro)

A segunda-feira continua a celebração com a apresentação de Luiza Pastore e sua banda às 20h, seguida por uma emocionante performance do cantor sertanejo Leo Chaves às 22h30. Prepare-se para dançar e se emocionar com esses grandes artistas.

Terça-feira (19 de setembro)

E finalmente, no Dia do Aniversário da Cidade, a programação inclui uma Missa Campal às 18h, proporcionando um momento de fé e gratidão, seguida por uma apresentação de Eliana Ribeiro às 19h30, encerrando a festa em grande estilo.