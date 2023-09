*Por Maria Leandra Aroeira| Com o feriado à vista, muitos buscam opções de lazer e entretenimento para aproveitar o tempo livre. Em Guarapari, não faltam alternativas para curtir o dia de folga. Aqui estão cinco sugestões de atividades para desfrutar durante a data na região:

Parque Paulo César Vinha

Com o propósito de preservar uma extensa área de restinga, um dos ecossistemas mais ameaçados da Mata Atlântica, o parque recebeu a denominação de Parque Estadual Paulo César Vinha, em homenagem ao biólogo Paulo César Vinha. Durante o passeio, os visitantes poderão explorar trilhas, praias, a Lagoa de Caraís e o mirante, além de conhecer a fauna e a flora da região.

Horário de funcionamento para visitação: das 8h às 17h

Não é necessário agendamento.

Entrada gratuita.

Projeto de acessibilidade Trilha Cidadã: Quinta-feira de 08 às 17 horas. Necessário agendamento prévio pelo telefone (27) 3636-2522.

Endereço: Rodovia ES-060 – Km 37.5, Setiba, Guarapari, Espírito Santo.

Praias

Sendo uma cidade litorânea, Guarapari atrai turistas e moradores para as suas mais de 50 praias. Algumas das opções mais frequentadas são: a Praia do Morro, Praia das Castanheiras e Praia da Areia Preta, conhecida pelas areias monazíticas. Além delas, é possível visitar praias menos movimentadas, como a Praia de Peracanga. A Praia de Meaípe também se destaca, especialmente após a expansão da faixa de areia na orla do balneário.

Região das montanhas (Rota da Ferradura)

Para quem gosta da região de montanhas, a Rota da Ferradura abrange quatro distritos na zona rural: Buenos Aires, Boa Esperança, Arraial do Jaboti e Jaboti. Entre as atrações da região estão a Pedra do Elefante, a Igreja de Santo Antônio e a Igreja de São Bento. Também é possível visitar cachoeiras, como a Cachoeira de Buenos Aires e a Cachoeiro do Pernambuco. A Rota da Ferradura conta ainda com diversas opções gastronômicas e de hospedagem para os visitantes.

Centro Histórico

Para aqueles interessados em conhecer a história do município, a indicação é um passeio pelo Centro Histórico, que inclui a Antiga Matriz de Nossa Senhora da Conceição, também conhecida como Igreja Velha e as Ruínas da Igreja de Nossa Senhora da Conceição. No Morro do Atalaia, encontra-se o Poço dos Jesuítas, uma construção do século XVI que já serviu como fonte de água para as famílias do município.