O evento que marcou o Espírito Santo por mostrar o que há de melhor na gastronomia, cultura e turismo de todas as regiões do Estado retorna ao calendário capixaba após cerca de 25 anos. A Feira dos Municípios 2023 começou nesta quinta-feira (31) e segue até domingo (03), no Pavilhão de Carapina, no município da Serra. A abertura oficial teve a participação do governador Renato Casagrande. A entrada é gratuita.

Com a finalidade de destacar as potencialidades de cada município do Espírito Santo, o evento vai proporcionar aos visitantes uma viagem cultural por todo o Estado, com a exibição do artesanato produzido nas diferentes regiões, a degustação de produtos típicos de cada localidade, além de conhecer o potencial turístico das cidades capixabas.

“Estar aqui de novo me faz ter uma lembrança gostosa da juventude. É muito bom ver todos os municípios capixabas presentes, mostrando suas potencialidades. Nas últimas feiras realizadas, participei como servidor da Prefeitura de Castelo. Hoje tenho orgulho de retomar a Feira dos Municípios como governador do Estado. O trabalho em parceria é uma característica do nosso governo. Temos tanta coisa boa surgindo todos os dias em nossas cidades e apresentar isso para quem vive aqui ou quem vem de fora é motivo de orgulho”, afirmou Casagrande.

O diretor-presidente da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo do Estado (Aderes), Alberto Farias Gavini Filho, destacou que a decisão pelo retorno da Feira dos Municípios ao calendário oficial de eventos visa valorizar o turismo, a cultura, o agronegócio e o empreendedorismo do Espírito Santo, além de dar visibilidade aos negócios que existem em cada região capixaba.

“A Feira dos Municípios é um evento muito importante para o nosso Estado, pois conecta o capixaba e os turistas com tudo o que há de melhor em todas as regiões do Espírito Santo. Nesse sentido, vai permitir que o visitante tenha uma experiência com nossa cultura, gastronomia, agronegócio, produtos e turismo, além de gerar renda para os nossos empreendedores”, afirmou Gavini Filho.

1 de 2

O secretário de Estado do Turismo, Weverson Meireles, comentou que o retorno da feira é uma oportunidade de as cidades apresentarem suas potencialidades e oportunidades, além de empreendimentos e atrativos turísticos para investidores, imprensa e todos os frequentadores do evento. “O capixaba estava com saudade da Feira dos Municípios e de sua importância”, comentou.

O presidente da Associação dos Municípios do Espírito Santo (Amunes), o prefeito de Ibatiba, Luciano Pingo, falou sobre o entusiasmo dos gestores municipais com o evento, que terá a participação de todas as cidades capixabas. “Destaco e agradeço o envolvimento dos prefeitos neste momento de preparação e planejamento para a Feira dos Municípios, um dos eventos mais memoráveis do Estado, que dá a oportunidade de cada região apresentar seus potenciais e seus diferenciais turísticos, culturais e econômicos”, pontuou.

Os visitantes que passarem pela Feira dos Municípios vão poder conferir durante os quatro dias de evento, a mini carretela de Santa Teresa, polenta móvel, serenata italiana de Venda Nova do Imigrante, coagem de café de Brejetuba, moqueca de Conceição da Barra, rancho móvel de Ibatiba e mini tombo da papa de Itarana e muito mais. Isso é só uma amostra do que está programado para acontecer durante o evento.

A Feira dos Municípios é uma iniciativa do Espírito Santo Convention & Visitors Bureau com o apoio da Amunes e do Governo do Estado, por meio da Aderes e das Secretarias do Turismo (Setur) e da Cultura (Secult). Conta também com o apoio do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-ES), Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) e Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Espírito Santo (Fecomércio-ES).