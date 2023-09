*Por Maria Leandra Aroeira| Os amantes de carros antigos terão novamente a oportunidade de admirar esse universo na 9ª edição da ExpoGuará Carros Antigos. A exposição, que não acontece desde 2019 devido à pandemia da Covid-19, será realizada nos dias 16 e 17 de setembro, no Guará Centro de Eventos, no bairro Itapebussu. A programação terá início às 9h do dia 16 e término às 14h do dia 17. O evento é conhecido por acontecer sempre em uma data próxima do aniversário da cidade.

“Depois de muito sucesso, estamos nessa retomada, com uma expectativa muito grande”, declarou Gustavo Guimarães, um dos organizadores do evento. Segundo ele, a edição deste ano terá algumas restrições e será menor do que as anteriores, por medidas de segurança. “Esse ano tivemos que diminuir um pouco a programação para sentir como vai ser essa retomada”, explicou.

Diversão em família. O evento contará com uma praça de alimentação e, segundo Guimarães, será uma opção de lazer para as famílias visitantes. “Estamos montando um evento para a diversão das famílias de Guarapari. Como acontecia nas edições anteriores, com os pais passeando com seus filhos, a família se encontrando para visitar essa cultura que é o carro antigo”, afirmou ele.

Arrecadação de alimentos. A exposição é aberta ao público, com entrada gratuita, com a solicitação dos organizadores de que cada visitante contribua com a doação de 1 kg de alimento não perecível. Os alimentos arrecadados serão destinados a uma instituição de caridade.

Serviço:

ExpoGuará Carros Antigos

Data: 16 e 17 de setembro

Horário: 09 às 18h (sábado) 09 às 14h (domingo)

Local: Guará Centro de Eventos – Itapebussu