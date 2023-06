No último dia 31, o Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TER) julgou procedente a ação de impugnação de mandato eletivo e determinou a cassação da chapa do partido Podemos e consequentemente a perda do mandato do vereador eleito Denizart Luiz do Nascimento. Após esse desfecho, Denizart assumiu um novo cargo na Câmara Municipal de Guarapari.

Denizart Luiz Nascimento, conhecido como Zazá, tornou-se ex-vereador devido à cassação de seu mandato. Contudo, sua experiência e conhecimento político não foram desperdiçados, uma vez que ele assumiu a Diretoria de Relações Institucionais e Comunitárias da Câmara.

Fortalecimento. O presidente da Câmara, Wendel Lima, expressou sua satisfação com a chegada de Denizart ao time de diretores, destacando o fortalecimento do Poder Legislativo da cidade. Ele afirmou: “A chegada de Denizart ao nosso time de diretores reforça ainda mais a qualidade da prestação de serviços do poder legislativo à nossa população. Na oportunidade, agradeço a todos os nobres vereadores pelo fortalecimento do Poder Legislativo da nossa cidade”.

Com essa nomeação, a Câmara Municipal de Guarapari busca utilizar a experiência e habilidades de Denizart Luiz Nascimento para fortalecer as relações institucionais e comunitárias do órgão. Sua atuação como ex-vereador pode contribuir significativamente para o bom funcionamento e aperfeiçoamento do Poder Legislativo local.

Apesar da cassação de seu mandato, Denizart terá a oportunidade de continuar servindo à população de Guarapari em sua nova posição na Câmara Municipal. É esperado que sua atuação como Diretor de Relações Institucionais e Comunitárias seja pautada pelo compromisso com o bem-estar da comunidade e o fortalecimento dos laços entre o legislativo e os demais setores da sociedade.