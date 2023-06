O ex-vereador Eduardo Cezar Barreto Missagia, de 63 anos, conhecido com Edu da Madeira, faleceu em decorrência de uma colisão com uma carreta na BR-101, em Anchieta, região Sul do Espírito Santo. Conforme informações preliminares divulgadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), ele teria sofrido um mal súbito.

O acidente ocorreu na noite de segunda-feira (19), no quilômetro 366 da via. Uma mulher que seria sua companheira e identificada como Vancerleia Grassi Cavalini, 49 anos, que estava no veículo, foi socorrida com lesões graves e encaminhada para um hospital em Cachoeiro de Itapemirim. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu.

De acordo com a PRF, o motorista da carreta não se feriu e não há detalhes sobre a dinâmica do acidente. Eduardo Cezar Barreto Missagia exerceu o cargo de vereador na cidade de Piúma, localizada no litoral Sul do Espírito Santo, durante o mandato de 2013 a 2016.

Em nota, a Eco101, concessionária que administra a rodovia, disse que a pista ficou totalmente interditada e só foi liberada às 4h32 da madrugada desta terça-feira (20).

Segundo o vereador Jorge Miranda, ele morava em Aparecidinha, onde tinha um comércio. “Era uma pessoa de bom coração. Quando estava no auge da vida financeira, ajudava muitas pessoas. Era uma pessoa do bem”, contou. A Câmara Municipal decretou luto oficial de três dias.