A matemática ganhou um dia especial para os estudantes do Maxime Centro Educacional, em Guarapari, e as famílias dos alunos puderam conhecer de perto o trabalho desenvolvido por eles, que é aprender na prática a importância da matemática para a vida.

Feira de Matemática. Todo o aprendizado foi compartilhado na manhã desta quarta-feira (17), durante a Feira de Matemática que aconteceu nas dependências da escola. 8 turmas de 6º ano ao ensino médio realizaram diferentes trabalhos a cerca do matemático Malba Tahan, que foi um estudioso brasileiro que ensinou de forma mais prazerosa e interessante a matemática.

“Os alunos aprendem para apresentar os trabalhos na feira, e no decorrer do ano os lembram sobre os assuntos abordados. Com essa antecipação do assunto, na sala de aula fica muito fácil de aprender”, destacou o professor de matemática Welington Ribeiro da Silva.

Aprendizado. O que para a coordenadora pedagógica Mary Lucy, passa a ser muito importante, já que o aprendizado de forma diferente, além da sala de aula, é um dos principais objetivos da escola.

“A prática da matemática está presente em tudo, desde a vida financeira ao trânsito, e com feiras de matemática como essas, os alunos passam a ter uma visão mais global do assunto. A feira permite que os alunos tenham oportunidade de aprender mais, entrosar entre grupos, e aproximar as famílias da escola, já que o evento foi aberto as famílias”, destaca Mary.

Pais encantados. E os pais que visitaram a feira ficaram encantados. A Valéria Guimarães, mãe do Arthur, do 8º ano, disse que o conhecimento passado pelos alunos foi algo que jamais pensou em conhecer. “Aprendi e conheci coisas que eu não imaginava. O próprio matemático que é brasileiro, viveu perto da minha cidade em São Paulo, e eu nunca ouvi falar. São assuntos e cálculos interessantes que os alunos trouxeram da sala para a prática, e tiveram a oportunidade de nos ensinar também. E como isso é importante”, declarou ela.

Já a Leila Camillo, mãe do Daniel, também do 8ºano, disse que ver os estudantes ensinando o que aprenderam na sala de aula é ver o desenvolvimento deles como seres humanos. “Eu fiquei encantada com a forma que eles expressaram todo o conhecimento, provando que eles sabem o que estão fazendo e falando. Eles nos mostraram que se envolveram e estiveram comprometidos com esse trabalho. Eles foram criativos, e trouxeram uma curiosidade para nós também”, completa ela.

Dia da matemática. A Feira de Matemática acontece anualmente em maio, quando é comemorado o dia da matemática, em homenagem a Malba Tahan, e o Júlio César de Mello, um escritor, matemático e educador brasileiro que desenvolveu uma maneira mais interessante de aprender a matéria.